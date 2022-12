Apertura della politica al ritorno del betting come sponsor nel calcio. Ieri Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato di "diritto alla scommessa a vantaggio degli organizzatori degli eventi sportivi" proponendosi di fare entrare l’argomento nel "pacchetto competitività". "Insomma, non un’opzione generica all’insegna del quando si potrà, ma un obiettivo a distanza ravvicinata", spiega la Gazzetta dello Sport. Il divieto delle sponsorizzazioni per le aziende di scommesse era stato imposto per contrastare la ludopatia. "Quel decreto è costato al calcio, stima della Lega di A, circa 100 milioni a stagione.