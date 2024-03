Ennesimo traguardo per l'Inter a livello di affluenza allo stadio. Come informa la Gazzetta dello Sport, con i 75.421 spettatori accorsi al Meazza per Inter-Genoa, è stato sfondato il tetto del milione di presenze in campionato per le gare interne.

Il conteggio è arrivato a 1.023.431, con una media impressionante di 73.102 spettatori a partita. Di fatto, allo stadio quando gioca l'Inter c'è sempre il sold-out.

E - come sottolinea la rosea - l’Inter in questo campionato deve ancora affrontare in casa Napoli, Empoli, Cagliari, Torino e Lazio.