Il percorso è ancora lungo - come scrive oggi la Gazzetta dello Sport -, ma ora l’Inter e il Milan vanno avanti spediti verso la costruzione di un nuovo San Siro accanto all’attuale.

Come riferisce la rosea, nelle prossime ore il Comune inizierà a valutare la proposta economica e il progetto di fattibilità che illustra le linee guida per l’acquisto del Meazza e delle aree adiacenti. Ultime revisioni dei legali di Oaktree e RedBird prima di andare in stampa e poi via. La strada è tracciata: i due club sono d'accordo a 360 gradi come confermato ieri anche dal sindaco Sala.

Però il via ai lavori resta comunque lontano: prima sarà necessario che arrivi il via libera della Conferenza dei servizi che, secondo la Legge Stadi, deve concludersi entro 18 mesi, altrimenti sarà nominato un commissario. Lo stesso Sala ha fatto capire che gli step sono ancora diversi: il nuovo stadio potrebbe diventare realtà solo nel 2030.