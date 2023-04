Adesso Romelu Lukaku sta bene e vuole ripagare la fiducia del club. "Voleva l’Inter per tornare grande, dopo un anno da figurante al Chelsea. Ma i continui guai fisici, la forma che faticava a tornare ottimale e i tanti (troppi) errori sotto porta, hanno ridato al popolo interista una copia sbiadita del centravanti dominante che avevano osannato fino al giugno del 2021 - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Ma adesso Lukaku si sta ritrovando e i numeri trasmettono fiducia: da inizio febbraio, il belga ha segnato il 39 per cento dei gol realizzati dall’Inter in tutte le competizioni (7 su 18). E a Empoli, Romelu, è tornato a realizzare una doppietta in Serie A dopo oltre due anni: l’ultima l’aveva segnata il 14 febbraio 2021 contro la Lazio, praticamente un’era fa". Il gol su azione, in A, mancava dalla prima giornata, quando insacco in avvio il gol al Lecce.

Ora sta a Inzaghi scegliere chi schierare a fianco di Lautaro domani contro la Juve. Seguendo le logiche dell'alternanza dell'ultimo periodo, toccherebbe a Dzeko. "Ma Dzeko è in difficoltà e rinunciare a un Lukaku così appare un azzardo più che un rischio", sottolinea la rosea.