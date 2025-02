Il richiamo per una svolta definitiva è arrivato forte e chiaro, prima da Inzaghi e poi da Marotta. E il messaggio è stato recapitato soprattutto all'indirizzo dei senatori. Secondo la Gazzetta dello Sport, rispetto a un anno fa, proprio loro sono quelli che più si sono discostati dal rendimento altissimo che avevano avuto.

Si parla di Lautaro, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni: cinque colonne dello scudetto della stella oggi sono lontani da quello stato di forma, da quella capacità di incidere che avevano un anno fa. "Detto che tutto è modificabile, tutto è in evoluzione: siamo a febbraio, la stagione è ancora in gioco, lo scudetto è lì a portata di mano. Ma per farlo, Inzaghi ha bisogno di essere guidato da chi ha le chiavi dell’Inter", si legge.

"Quello che stiamo facendo non basta per lo scudetto", ha detto con forza Inzaghi. La scossa parte dai big.