"Dobbiamo controllare un po' di più la gara nei primi minuti, perché nelle ultime partite abbiamo subito molti gol", ha detto Dani Olmo a ESPN dopo la vittoria per 4-3 del Clasico ai danni del Real Madrid. Vittoria che è arrivata dopo il ko europeo incassato in casa dell'Inter sul quale lo spagnolo torna nel post partita contro i Blancos.

"Ma sappiamo che torneremo. Conosciamo il nostro potere in attacco, ma a volte abbiamo bisogno di controllare meglio questa situazione. Non possiamo concedere ogni partita il primo gol o due gol o qualsiasi altra cosa. Dobbiamo continuare a lavorarci, ma alla fine, molto felice per la vittoria, è stato molto importante" ha concluso l'ex Lipsia.