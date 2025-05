"Penso che quando sei in testa alla classifica chiunque giochi con il coltello tra i denti per cercare di ostacolarti, il calcio è anche bello per questo", ha detto Giacomo Raspadori a Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pari casalingo per 2-2 contro il Genoa di Patrick Vieira. Rallentamento che non toglie però grinta alla squadra di Antonio Conte come dichiara Jack: "Mancano due finali dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per cercare di vincerle entrambe".

"Normale ci sia rammarico, ma dobbiamo sapere che abbiamo lasciato tutto sul campo e quando dai il massimo ti puoi dire poco" ha continuato nell'analisi fatta sul match contro i rossoblu -. Oggi i tifosi sono stati di grande supporto, dobbiamo ringraziarli, ci danno una grande mano, giocare qui è unico perché si sentono delle emozioni diverse, dobbiamo spingere anche per loro".

Su Lobotka:

"Ha dolore, dobbiamo capire gli esami che cosa diranno".