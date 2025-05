Scudetto riaperto. Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, a 180 minuti dalla fine del campionato, l’Inter supera il Torino e torna a -1 dal Napoli, che non riesce a mettere sotto il Genoa.

"E a questo punto cambia tutto anche sul piano degli stati d’animo - si legge -. Vero che il calendario resta favorevole ai partenopei, ma, non avendo più nulla da perdere, i nerazzurri (erano ancora sul pullman quando hanno saputo del 2-2 al Maradona) ora possono giocare con maggiore leggerezza, mentre la scimmia è finita sulle spalle di Lukaku e soci".

Messa da parte per 90 minuti la Champions, l'Inter è scesa in campo a Torino con una formazione imbottita di riserve, ma con piglio serio e deciso, sbloccandola subito con Zalewski e chiudendo i conti già a inizio ripresa con il rigore di Asllani. Proprio la mossa dell'ex romanista con Correa alle spalle di Taremi ha sorpreso Vanoli. "E allora, alla luce dei risultati, questa soluzione potrebbe anche essere riproposta in futuro, per avere maggiore imprevedibilità e per cambiare lo spartito tattico di una gara magari bloccata", suggerisce il quotidiano romano.