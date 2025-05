L'Inter fa sul serio per Luis Henrique, esterno brasiliano di proprietà dell'Olympique Marsiglia che il club nerazzurro ha messo nel mirino per la prossima stagione con l'obiettivo di metterlo a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per Club. L'Inter ha già raggiunto l'accordo sull'ingaggio con il giocatore, ma resta tra trovare un'intesa con la società francese.

"L'Inter ha intenzione di proseguire i colloqui con l'OM per Luis Henrique nei prossimi giorni, dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il brasiliano - scrive Fabrizio Romano su X -. L'Inter vuole una risposta definitiva prima del Mondiale per Club. Luis Henrique ha già detto sì al progetto Inter, ora tocca ai club; seguiranno altri colloqui".

🚨️ Inter are planning to continue talks with OM for Luis Henrique in the next days after personal terms agreed with the Brazilian. Inter want final answer ahead of FIFA Club World Cup.



Luis Henrique already said yes to Inter project, up to the clubs; more talks to follow. pic.twitter.com/LSt4XaC5a2