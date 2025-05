Zvonimir Boban parla in un'intervista a Milan Hello e nelle sue considerazioni si sofferma anche sulla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, nonché sulle differenze attuali tra i nerazzurri e il Milan. "La vedo molto complicata, per entrambe le squadre - dice Boban riguardo alla finale -. Il PSG sa essere basso, all'italiana, ha una velocità incredibile. Ha delle cose che nessun'altra al mondo ha. Se pensi alla velocità di Hakimi, Mendes, ai tre o quattro davanti. E poi ha dinamismo con Vitinha e Neves. Una squadra durissima, intelligente tatticamente, sono riusciti a portare a casa la partita con l'Arsenal e con Donnarumma così sarà molto dura per l'Inter. Da parte sua proprio l'Inter non lascia gli spazi che gli altri vogliono. La vedo tattica, complessa, poco divertente. Magari l'opposto della semifinale".

Dura l'analisi sulle differenze tra le due milanesi. "Quando vediamo i risultati è ovvio, se vediamo la società è ovvio, se vediamo nel complesso cosa rappresentano oggi Milan e Inter è ovvio. Dispiace tanto, ma sul piano tecnico non credo che il Milan sia così lontano. Sul piano di come creare una squadra che funzioni bene sì. Se il Milan fa 3-4 innesti giusti che diano logica al gioco che non c'è da tutto l'anno, allora si può sperare in una squadra vera. Oggi non lo è, mentre l'Inter è una squadra vera, competitiva, con una chiara identità. Il Milan ha avuto cento identità e nessuna era quella giusta. Non si può avere coi giocatori che hai preso. Tanti di noi lo hanno capito dall'estate, purtroppo si è dimostrato che era vero".

Infine una considerazione su Sandro Tonali. "Maldini non lo avrebbe mai lasciato andare. I soldi erano tanti, ma non sarebbero mai dovuti entrare in cassa. Il ragazzo è milanista. L'anno prima ci disse che non voleva andare né alla Juve, né all'Inter. Il Brescia voleva 40-45 milioni e non li si aveva, tanto che venne preso a una cifra super. Il primo anno venne irrigidito dall'amore per il Milan e dal rispetto verso lo stadio, ma necessitava di rodaggio e di respirare come un giocatore libero, senza essere troppo milanista"