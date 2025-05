Martín Demichelis non è più l'allenatore del Monterrey, avversario dell'Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore direttamente dal club messicano, che non ha ancora annunciato l'erede in panchina dell'argentino.

"Informiamo i nostri tifosi e i media che il club ha deciso di porre fine al mandato di Martín Demichelis come capo allenatore della prima squadra dei Rayados, a partire da domenica 11 maggio 2025 - si legge -. Vogliamo ringraziare Martín e il suo staff tecnico per la loro professionalità e il loro impegno in questo periodo e auguriamo loro successo nei loro impegni futuri. Riconosciamo il prezioso supporto dei nostri tifosi e annunceremo a tempo debito chi sarà responsabile della Direzione Tecnica, in vista delle prossime sfide sportive dei Rayados".