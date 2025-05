Le pagelle di Tuttosport su Torino-Inter partono, per i nerazzurri, con il 6,5 a Josep Martinez, autore di una parata clamorosa su Adams. Voto 6 a Bisseck, protagonista nell'avvio dell'azione del vantaggio. Al suo posto Dumfries, prova da 6,5: mette Correa davanti al portiere. Bene anche gli altri due centrali De Vrij e Bastoni, 6,5 per entrambi. Non giudicabile Acerbi.

A centrocampo voto 6 a Darmian, meglio da braccetto che da esterno, mentre Asllani è da 7 grazie a una regia pulita e al rigore realizzato. Sufficiente Zielinski, autore di una prestazione ordinata. Pagella da 6 anche per Carlos Augusto, bene dalla panchina Dimarco (6,5) che col suo ingresso moltiplica i pericoli per i granata.

In attacco voto 5,5 a Correa che manca due volte il gol e (si legge) sbaglia tantissimo. Grande partita di Zalewski, 7,5, il gol oltre a giocate concrete e tecnicamente importanti. A sostituirlo Calhanoglu, 6,5: due conclusioni e un salvataggio su Vlasic. Sufficiente Taremi, a ritmo lento ma conquista un rigore. Inzaghi è da 6,5, non lascia nulla di intentato in campionato.



Nel Torino, Milinkovic-Savic, Masina, Biraghi e Vlasic da 6,5, ma anche Lazaro ed Elmas da 5. Voto 5,5 a La Penna, "accusato" soprattutto per il gol annullato a Masina, fischio ritenuto eccessivo.