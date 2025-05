"C'è stato un Consiglio, si va un verso una contemporaneità ampissima in modo tale da non dare vantaggi a nessuna formazione". Parola di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A che, intercettato a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del 'Festival CCE - Calcio Comunità Educante', si esprime così su quella che dovrebbe essere la decisione di Via Rosellini in merito alla 37ª giornata di campionato (le indiscrezioni parlano di tutte le gare in programma domenica 18 maggio alle 20.45, RILEGGI QUI).

"Quello che sta volgendo al termine è un grande campionato - aggiunge De Siervo, come raccolto da TMW -. Nelle ultime stagioni sono quattro le squadre diverse ad aver vinto negli ultimi cinque anni. L'esito è incerto, però, non solo per lo scudetto, ma anche per la qualificazione alle coppe europee e nella lotta per non retrocedere. Si tratta di un campionato combattuto ad ogni livello. Siamo un campionato di vertice con club fortissimi in ogni competizione come dimostra anche il percorso dell'Inter che ha eliminato il Barcellona fresco campione de LaLiga. La finale di Coppa Italia? Grande evento, sarà una grande festa in un Olimpico tutto esaurito. Con tante iniziative anche al di là del match. Ci saranno anche tante novità sul piano tecnico con molti nuovi sensori e telecamere per vivere in un modo diverso l'evento e le prestazioni dei ragazzi".

