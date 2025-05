Dopo i vari rumors delle scorse settimane che avevano riesumato il desiderio tanto covato dal popolo e dalla Federazione brasiliani, adesso è tutto vero: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico della Seleção. Nessun'indiscrezione, a rendere nota la fumata bianca è la stessa Federcalcio verdeoro che attraverso i profili social annuncia il sodalizio: "La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall'allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo" si legge nel Tweet pubblicato dal CBF Futebol.

"Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica" ha dichiarato il presidente della Nazionale pentacampeao, Ednaldo Rodrigues, ai canali ufficiali: "È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano". Capitoli dei quali può far parte anche l'interista Carlos Augusto, che punterà a far parte stabilmente delle scelte del tecnico di Reggiolo.