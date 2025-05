Dopo l'importante ed emblematica vittoria ottenuta ieri pomeriggio dall'Inter in casa del Torino, trasferta che segue la storica vittoria casalinga in semifinale di Champions contro il Barcellona, Simone Inzaghi concede due giorni liberi ai suoi ragazzi in vista della Lazio. L'ex squadra del tecnico piacentino sarà ospite il prossimo weekend al Meazza, sfida per la quale Sky Sport ipotizza il recupero di qualche titolare utilizzato contro i blaugrana e lasciato ieri a riposo come Thuram.

La vittoria per 2-0 contro i granata seguita dal pari del Napoli che rilancia l'Inter a -1 dalla capolista rimette i campioni d'Italia nella situazione e condizione di non lasciare nulla di intentato contro i laziali. E a tal proposito Inzaghi cercherà di capire se riuscirà a recuperare qualche altra pedina per la prossima sfida di Serie A già mercoledì pomeriggio, quando è previsto il ritorno ad Appiano per il primo allenamento settimanale. Secondo l'emittente televisiva il giocatore più difficile da recuperare è capitan Lautaro, ultimo dei giocatori che lo staff tecnico vuole mettere a rischio; sono da valutare invece le condizioni dei vari Frattesi, Mkhitaryan e Pavard, dunque la possibilità di arruolarli anche solo per la panchina per il match contro i capitolini.

