Nicola Zalewski è stato il migliore in campo in Torino-Inter, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. Una prestazione sontuosa, dopo la quale il ragazzo (si legge) avrà comunque tempo per conquistarsi sempre più spazio, dato che l'Inter vuole esercitare il diritto di riscatto a 6,5 milioni pattuito con la Roma.

Lo stesso giocatore ha ammesso di voler restare in nerazzurro, maglia con cui vivrà a breve una finale di Champions League, dopo essere arrivato soltanto lo scorso gennaio durante il mercato invernale.