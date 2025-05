Prime indiscrezioni di mercato a poche settimane dalla fine della stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sui suoi canali social, infatti, a monitorare Ange-Yoan Bonny nell'ultima partita giocata dal Parma (sconfitto l'altroieri 2-1 a Empoli) c'erano gli scout della Roma e anche quelli dell'Inter. Al momento, però, non ci sono ancora offerte sul tavolo.

#Inter and #ASRoma scouts were at #Parma’s last games to monitore the young striker Ange-Yoan #Bonny (born in 2003). No bids yet. #transfers