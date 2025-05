Luciano Spalletti si confessa oggi in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'ex commissario tecnico parla anche della sua esperienza al Napoli, conclusa con uno scudetto. "Ho sofferto perché dopo lo scudetto il presidente non ha telefonato a nessuno di noi, non ci ha fatto gioire su un pullman scoperto insieme a quel meraviglioso popolo. Io amo Napoli e il Napoli. E ora spero che la città possa essere ancora molte volte felice".

"L’altra sera in Champions League - prosegue Spalletti - ho visto l’Inter che è totalmente all’altezza delle più grandi squadre d’Europa. I nerazzurri, guidati dalla sapienza tattica di Simone Inzaghi, hanno raggiunto per due volte la finale di questo prestigioso torneo".