Paolo Condò dedica una parte importante del suo editoriale sul Corriere della Sera alla corsa scudetto tra Napoli e Inter. "Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca, il pareggio che riduce da tre a uno i punti di vantaggio sull’Inter a due gare dalla fine. L’incrocio più pericoloso che gli rimane è quello di Parma della prossima domenica, e sarebbe stata un’altra cosa affrontarlo con due risultati a disposizione. L’Inter non molla, e anche se il suo calendario rimane più accidentato l’euforia diffusa dalla finale di Champions ha girato il verso delle previsioni: non lascerà per strada altri punti, o almeno il Napoli deve ragionare così per alimentare il suo sprint di energie nervose".

"Due ore prima - si legge ancora - i migliori acquisti dei suoi due mercati stagionali, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada all’Inter in una partita che si annunciava insidiosa, e invece è filata liscia: molto bello il gol del polacco quando la gara era giovane, strepitosa la parata dello spagnolo su Adams nel finale del primo tempo, flagellato da una pioggia da film horror. Se il passaggio a vuoto di una settimana che è costato la finale di coppa Italia e il primato in serie A contiene delle colpe, il fatto di accorciare le distanze dal Napoli in queste condizioni, e dopo aver conquistato in quel modo la finale di Champions, è certamente un merito".