"Non è una bella sensazione quando il Real Madrid ti batte", ha ammesso Lamine Yamal a ESPN dopo la vittoria del Clasico per 4-3 che ha posto i blaugrana a +7 dai Blancos di Carletto Ancelotti. "È vero che non li abbiamo battuti l’anno scorso, abbiamo sofferto, e quest’anno abbiamo dato tutto per cambiare le cose", ha continuato la stella del club catalano, fresco di eliminazione dalla Champions per mano dell'Inter.

"Non abbiamo quella paura che forse altre squadre hanno nei loro confronti, quindi abbiamo dato tutto" ha continuato Yamal che poi non si è lasciato intimidire dall'uscita dall'UCL e carica la sua squadra per questo finale di stagione: "Sentiamo di essere migliori di qualsiasi altra squadra, ed è con questa mentalità con cui scendiamo in campo. Penso che sia questo l’atteggiamento giusto per affrontarli. Devi entrare in campo convinto di essere il migliore e divertirti, tutto qui".