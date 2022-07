La Gazzetta dello Sport conferma la trattativa Tim-Dazn-Sky per cambiare alcune delle modalità con cui si potrà consumare il prodotto calcio nella stagione che si avvicina. "Negoziati in corso", è quanto riferito ufficiosamente alla rosea. "Per la verità, la triangolazione è solo potenzialmente tale, meglio, deve essere preceduta da una prima discussione, quella fra Dazn e Tim che potrebbe portare a una dell’investimento della seconda e la fine della sua esclusiva con il coinvolgimento di un altro partner, vedi appunto Sky. Sky che non acquisirebbe una sublicenza, ma potrebbe ospitare la app Dazn su Sky Q o mettere a disposizione un canale satellitare per la fruizione di tutto il prodotto calcio solo però per gli abbonati Dazn".