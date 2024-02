Niente derby in famiglia, visto l'allontanamento di Filippo proprio dopo l'ultima giornata di campionato, ma comunque per Simone Inzaghi l'incrocio di stasera non sarà banale. Dinanzi, il tecnico dell'Inter, si troverà un ex compagno di squadra come Fabio Liverani, arrivato nei giorni scorsi sulla panchina della Salernitana.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, quella tra Inzaghi e Liverani è un'amicizia vera, che risale ai primi anni 2000 quando entrambi giocavano nella Lazio. E c'è anche un episodio di campo che li lega, come ricordato di recente dal tecnico nerazzurro: l'assist più bello fatto in carriera fu proprio in favore di Liverani, un tacco smarcante in un match contro l'Udinese. Ma Simone non farà sconti, anche per "vendicare" il fratello Filippo...