L'Inter mette a posto la pratica Cagliari e si proietta immediatamente alla Champions per la seconda sfida al Bayern. Lo fa con un sorriso grande così guardando al rendimento dell'attacco: segna il capitano e segna la sua spalla.

Lautaro e Arnautovic rispondono presente, per la gioia di Inzaghi. I numeri che riporta la Gazzetta parlano chiaro: 72 gol in campionato dopo 32 partite, solo altre due volte era riuscita l’impresa, entrambe con Inzaghi in panchina (2021-22 e la scorsa stagione). "Mica è un caso, vuol dire che la macchina è settata in questa maniera. Ed è una maniera che funziona".

Il Toro, con il sigillo di ieri, è arrivato a quota 20 in stagione in tutte le competizioni. Ma anche l'austriaco ha confermato l'ottimo momento che ormai dura da mesi, lui che di Triplete se ne intende. "È al quarto gol nelle ultime quattro presenze a San Siro, quinto delle ultime sei. L’accelerata non cambierà il finale della storia – il suo contratto non sarà rinnovato – ma per inseguire il sogno è utilissima. Di più: è decisiva", si legge.