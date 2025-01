La Gazzetta dello Sport, all'indomani del 2-0 di Inzaghi su Gasperini, sottolinea un dato che la dice lunga sulla forza dei campioni d'Italia.

L'Inter è la squadra che ha chiuso più partite senza subire gol tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei in questa stagione in tutte le competizioni: 16, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.