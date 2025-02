Dopo il ko e la conseguente ricaduta, Francesco Acerbi sembra vedere la fine del tunnel. Dopo i continui e tormentati stop and go, "l’ex laziale si è allenato in gruppo e da solo a giorni alterni e, a meno di sorprese, dovrebbe finalmente tornare tra i convocati" già per la sfida di domani contro i cugini del Milan. Lontano dal campo dalla trasferta di Verona del 23 novembre, "quando si era infortunato all'alba della gara, e domani, in ogni caso, partirà solo dalla panchina".

