Il Corriere della Sera sottolinea una statistica riguardante l'Inter, reduce da tre vittorie consecutive in campionato ma che finora non è mai arrivata a quota quattro in campionato, come invece è accaduto ai nerazzurri in Champions League. Lo scorso anno furono decisive le dieci consecutive tra gennaio e marzo e oggi i nerazzurri proveranno a proseguire nella striscia.