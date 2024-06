L'infortunio di Nicolò Barella non è grave, solo un affaticamento muscolare, ma chiaramente crea qualche problema a Luciano Spalletti perché il ragazzo (spiega il Corriere della Sera) da qualche giorno è impossibilitato ad allenarsi. Ha comunque tutto il tempo per recuperare in vist dell'esordio, ma salterà l'amichevole del 9 giugno contro la Bosnia a Empoli. Di certo, si legge, hanno inciso le 57 partite giocate dal calciatore, quasi tutte da titolare, con l'Inter.