Il Corriere dello Sport sottolinea l'esplosione di Marcus Thuram, arrivato in punta di piedi e diventato, di partita in partita, elemento imprescindibile per Inzaghi e una delle più grandi rivelazioni della stagione di Serie A.

Tikus ha zittito i detrattori, quelli che storcevano il naso al suo arrivo. "Bravino, ma non segna", dicevano. E invece, oltre a segnare con una certa regolarità, il figlio di Lilian ha dimostrato una qualità eccezionale e una capacità di associarsi con i compagni e in particolare con Lautaro davvero di livello. Un exploit difficile da immaginare anche per il più ottimista degli interisti.

Ora però è a secco di gol da 4 gare: l'ultimo sigillo è quello di Roma con la Lazio, poi scena muta con Bologna, Lecce, Genoa e Verona. Ma nessuno, ora, ha dubbi sul francese. Il vero problema in attacco, semmai, è quello di non avere alternative di pari livello ai titolari...