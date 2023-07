Giovanni Fabbian è uno dei nomi apprezzati dal Lecce, ma l’ostacolo è rappresentato dalla formula visto che il club salentino non vuole prendere giocatori in prestito secco. "Lo schema è sempre lo stesso: prestito con riscatto e controriscatto, ad una cifra leggermente superiore" scrive il Corriere dello Sport, aggiungendo che il talento dell’Inter resta nel mirino di Frosinone, Bologna e Genoa.

Il Sassuolo sente invece di avere in pugno Samuele Mulattieri: si tratta di un’operazione destinata ad andare in porto comunque finisca la vicenda Davide Frattesi, assicura il quotidiano romano. "Chiaro che se il centrocampista classe ‘99 diventerà nerazzurro, l’arrivo del goleador ex Frosinone diventerà una sorta di acconto", si legge.