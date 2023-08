Solo una scelta precauzionale, quella di ieri di tenere fuori Lautaro Martinez dalla partita contro il Salisburgo. L'attaccante argentino, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, tornerà al centro dell'attacco per la partita di domenica a Ferrara contro l'Egnatia, quando Inzaghi compirà ulteriori esperimenti dopo quelli di ieri in Austria.