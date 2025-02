Il derby di San Siro tra Inter e Milan sarà anche sul fronte bomber. Nell'analisi del Corriere dello Sport spicca il nome Lautaro Martinez, tra ai più decisivi del derby con 9 centri, mentre sulla sponda rossonera il migliore è Rafael Leao, a quota 3 gol, seguito dai due gol di Pulisic e di Thuram: il francese si era inventato un eurogol nella sfida del 5-1 nerazzurro per siglare poi il gol scudetto lo scorso 22 aprile.

Attenzione però anche a Theo Hernandez (in rete in Supercoppa), Mkhitaryan (che ha già colpito in tre occasioni) e Calhanoglu (per lui due gol dell'ex).