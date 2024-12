Lautaro partirà dalla panchina domani con l'Udinese in Coppa Italia. E non solo lui. Come anticipa il Corsport, anche Barella non partirà dal 1', anzi: probabilmente resterà pure fuori dai convocati.

La contrattura all’adduttore destro accusata dal centrocampista sardo con la Lazio non preoccupa, tanto che non ha nemmeno sostenuto esami, ma non è il caso di correre rischi. Confermati anche i semplici crampi per Dimarco, anche lui destinato al riposo con i friulani. Previsto ampio turnover.