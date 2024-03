Dopo l'ultimo turno di campionato, l'Inter può far partire il conto alla rovescia per la matematica conquista dello scudetto, quello fatidico della seconda stella.

Come spiega il Corsport, i nerazzurri ormai sono a un passo dal ventesimo tricolore: mancano 15 punti a 10 partite dalla fine. Ora alle spalle di Inzaghi non c'è più Allegri, sorpassato da Pioli: 16 punti distanziano i nerazzurri dai rossoneri. Il sogno dei tifosi sarebbe quello di festeggiare il titolo nel derby contro il Milan in programma nel weekend del 21 aprile.

E se i big match ancora da giocare sono quelli con Napoli, Lazio e Milan, una valenza particolare potrebbe averla la sfida con il Sassuolo nel weekend (mai banale) del 5 maggio, considerando che i neroverdi sono stati fin qui gli unici a superare l’Inter e gli unici a non essere sati battuti in campionato.