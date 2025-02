L'Inter sogna Nico Paz. E il profilo dell'argentino è perfettamente aderente con le idee nuove di Oaktree che guarda agli investimenti su talenti futuribili ma anche già affermati.

Quella di Oaktree - secondo il Corsport - sarà un’Inter più giovane, ma sempre ambiziosa e competitiva ai massimi livelli. "Il 21enne Sucic, il primo tassello, va proprio in questa direzione. E per gli altri movimenti si seguirà lo stesso indirizzo. Con un sogno su tutti: Nico Paz. Il gioiello del Como ha fatto impazzire tutti tra Pinetina e viale Liberazione. Esiste ance un canale preferenziale, grazie a Zanetti e al suo rapporto con il padre del giocatore. L’operazione, però, è complicatissima, perché il Real Madrid mantiene ancora il controllo su Nico Paz e perché la potenza di fuoco dello stesso Como è massima. Le parole di Marotta, però, fanno capire che non è nemmeno il caso di porsi limiti".