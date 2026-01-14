Tre punti obbligati oggi per l'Inter, che ad ogni modo, vista la differenza reti, sarà comunque campione d'inverno. Non inizierà Lautaro: spazio al tandem Bonny-Thuram, secondo il Corsport, che non esclude Esposito subito in campo con l'ex Parma. E quella del capitano non sarà l'unica esclusione eccellente.

Come riferisce il quotidiano romano, infatti, dalla panchina partiranno pure Bisseck, Luis Henrique, Zielinski e Dimarco. Al loro posto dentro De Vrij, Diouf, Sucic e Carlos Augusto. "Assieme a Sucic, spera anche Frattesi, mentre stavolta dovrebbe toccare a Barella agire davanti alla difesa. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, Chivu prenderà le decisioni finali nella rifinitura di questa mattina", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.