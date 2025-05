Torna la tentazione Arabia Saudita per Frank Anguissa. Il forte interesse dell'Al-Qadisiyya spaventa il Napoli, che in caso di addio del suo centrocampista sarebbe pronto a tentare un nuovo assalto per Davide Frattesi. Il nerazzurro viene definito dal Corriere dello Sport come "il grande obiettivo" del club azzurro, attratto dalle caratteristiche della mezzala col vizio del gol che sarebbero perfette per il gioco di Conte. Di futuro, però si parlerà solo dopo la finale di Champions, anche se "l'ambizione lecita era e resta quella di avere più spazio".