Nel suo editoriale odierno sul Corriere della Sera, Paolo Condò parla della situazione in campionato tra Inter e Napoli. "Questo turno numero 31 era l’ultimo favorevole all’Inter. Si potrebbe quindi parlare di Inter delusa: ma dopo il pari di Parma di sabato il Napoli ha vissuto un weekend ricco di speranza anziché di ansia come temeva, e la spettacolare proiezione con quale Anguissa ieri è andato in porta con la palla da metà campo era chiaramente figlia di un momento euforico. Il turno più rischioso si era trasformato in opportunità, e l’opportunità era stata colta, con l’Inter ormai avanti di un solo punticino. Da questo punto di vista, l’artistico pari di Ndoye dev’essere stata una delusione cocente. Tutto come prima, ma con un gioco di doppi sollievi e doppie amarezze che Conte dovrà gestire più di Inzaghi".

In chiusura, Condò ricorda che "la prossima settimana Inter-Cagliari e Napoli-Empoli sono lavori equivalenti. Fra due settimane Monza-Napoli e Bologna-Inter non lo sono".