Lorenzo Colombo sta trascinando l'Empoli insieme a Sebastiano Esposito. I due, ora compagni in Toscana, nel passato delle giovanili si sono sfidati tante volte nei derby tra Milan e Inter: "Sì, l'ho preso un po' in giro per il derby di domenica scorsa - racconta l'ex rossonero al Corriere dello Sport -. Ma devo stare zitto perché quando eravamo piccoli lui vinceva quasi sempre".