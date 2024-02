Evelina Christillin, juventina doc, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dando uno sguardo a Inter-Juve di domenica sera. "

Il pari con l’Empoli è stato un imprevisto o un campanello d’allarme?

"Un imprevisto, l’espulsione non era prevedibile ma non ho visto una cattiva Juve: ha fatto quello che poteva".

Che s’aspetta domenica?

"Una partita combattuta più che all’andata: per la Juve è molto importante, l’ultimo risultato la mette nelle condizioni di dover attaccare. Però è ancora lunga, l’Inter ha la Champions e noi non abbiamo granché da perdere: essere praticamente in Champions già a febbraio è un risultato straordinario. I bianconeri sono tornati a essere squadra, Allegri li ha ricompattati. Ha un’autorevolezza condivisa da tutti. L’Inter ha un fenomeno davanti, Lautaro, e buoni giocatori italiani".

Allegri non vuole parlare di scudetto: sincero o scaramantico?

"E’ sana, giusta e apprezzabile scaramanzia, tutti noi juventini lo siamo, solo il mio amico Luca Beatrice racconta smaccatamente di credere al tricolore".

Chiudiamo con un messaggio per Marotta, suo grande amico?

"Caro Beppe lasciateci continuare a sperare. Voi vincete la Champions e noi lo scudetto...".