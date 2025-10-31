Dopo il gran gol segnato da Petar Sucic contro la Fiorentina, Tuttosport pubblica oggi una testimonianza di Almir Cehaja, ex allenatore del centrocampista all'Nk Sport Prevent di Bugojno, in Bosnia Erzegovina, dove l'interista è nato e ha mosso i primi passi da calciatore. "Sono stato molto contento del suo primo gol, gli faccio le congratulazioni, significa molto per lui. Quando lo vedo all’Inter, lo vedo realizzare i suoi sogni e godersi il gioco più bello del mondo. E come uno degli allenatori dell’inizio della sua carriera, sono orgoglioso e molto felice che stia ottenendo risultati come giocatore nerazzurro, che stia facendo tutto il possibile per rendere l’Inter la migliore squadra del mondo".

Cehaja è anche un tifoso interista. "Per me ha molte somiglianze con Brozovic. Ma credo proprio che per l’Inter sarà una versione migliore. È una persona molta modesta, umile, un vero lavoratore, crede in se stesso e aiuta chiunque nei abbia bisogno. Sono fiero del nostro bambino del Nk Sport Prevent ".