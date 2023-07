"Non c’è niente di più bello della Champions, meglio anche di un Mondiale". Parola di José Altafini, intervistato da La Gazzetta dello Sport in omaggio ai sui freschi 85 anni: "Vedere un derby in semifinale e l'Inter in finale, con Roma e Fiorentina finaliste nelle altre coppe nell’ultima stagione è stato fantastico. E non è stato un caso: in Italia ci sono tecnici preparatissimi ed esperienza. Anche il Napoli, è uscito col Milan, ma a testa altissima".