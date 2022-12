Intervenuto in collegamento con Sportmediaset, l'ex centrocampista dell'Inter Ze Elias ha analizzato le cause dell'ennesimo fallimento del Brasile al Mondiale: "Purtroppo nel Brasile non c'è più la generazione di Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaucho, che quando la partita si faceva difficile trovavano un numero e finiva la gara. Il Brasile soffre da tanto tempo perché non abbiamo più questi giocatori".