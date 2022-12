Il Giappone culla il grande sogno: domani, la Nazionale nipponica sfiderà la Croazia allo stadio Al Janoub di Al Wakrah per un posto nei quarti di finale dei Mondiali. E Yuto Nagatomo, intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Hajime Moriyasu, suona la carica per i suoi compagni con un paragone di quelli aulici: "Sarà una grande occasione per dimostrare a tutti che possiamo giocare come dei Samurai. Se in battaglia sono spaventati, poi non sono in grado di usare le loro armi e le loro tecniche.