Allenamento stamattina iniziato presto per evitare il caldo, con al squadra divisa in due gruppi. Andamenti in avvio e poi tanto possesso palla, con situazioni di inferiorità e superiorità numerica. Poi ancora tattica protagonista, seguita dal lavoro in palestra e, in chiusura, da una serie di cambi di direzione in campo. Questo il menù mattutino per la seconda giornata di lavoro a Lugano della truppa nerazzurra agli ordini di Antonio Conte. A riferirlo è InterTV.