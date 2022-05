L'Inter si allena al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile nell'antivigilia della sfida contro il Valencia. I nerazzurri allenati da Antonio Conte hanno disputato una seduta pomeridiana. Dopo il riscaldamento a secco, la squadra si è divisa in due gruppi: il primo ha proseguito il riscaldamento facendo un po' di torello, il secondo si è incentrato più sulla tattica. In seguito, i due gruppi si sono ovviamente scambiati. Per concludere, partitella a campo ridotto e focus tattico.

