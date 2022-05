Doppio allenamento per l'Inter di Antonio Conte in quel di Nanchino. Nella seduta mattutina il gruppo è stato diviso in due, con il menù che ha previsto tanta attivazione muscolare e una partitella con più porte a campo ridotto; in seguito, un lavoro tattico e alcuni esercizi in palestra. La squadra in albergo. Nel pomeriggio, poi, il secondo raduno al campo: dopo il riscaldamento, i giocaotri hanno svolto andature, stretching, esercizi sul possesso palla e infine un focus tattico.

