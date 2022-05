Giornata fredda e piovosa ad Appiano Gentile, con l'Inter di Antonio Conte che è tornata a lavorare anche nel pomeriggio. I ragazzi nerazzurri hanno svolto un riscaldamento a secco, per poi effettuare esercizi di tecnica individuale in gruppi da quattro. In seguito, un lungo focus tattico. Per chiudere l'allenamento, la squadra si è divisa in due gruppi per disputare delle partitelle a campo ridotto.

