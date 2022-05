Inter subito al lavoro dopo il successo ai rigori con il Tottenham nell'ultimo match di International Champions Cup. Il menù della giornata includeva anche una partita amichevole contro la Pro Sesto per i calciatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra, assieme ai non convocati per il match e ad alcuni giocatori della Primavera. Risultato finale di 5-1 per i nerazzurri con la tripletta di Lautaro Martinez e le reti di Matias Vecino e Matteo Politano.

