Doppia seduta per l'Inter di Antonio Conte, con i nerazzurri che proseguono anche nel pomeriggio nella propria marcia di avvicinamento al prossimo match contro il Tottenham. Come riportato da InterTV, la squara ha svolto nel secondo allenamento di giornata diversi esercizi volti a migliorare la tecnica individuale. In seguito, una partitella con le porticine per chiudere la seduta.

