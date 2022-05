Stamane prima seduta di questo ritiro di Lugano per l'Inter: come riporta Inter Tv, sono stati effettuati test atletici che hanno coinvolto tutti i presenti, per poi passare ad una sessione di corsa. Nel pomeriggio si torna in campo, forse col pallone più protagonista.

VIDEO - BOTTLECAPCHALLENGE, VAN DER MEYDE BATTE TUTTI